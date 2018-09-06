الاحتلال يمنع عهد التميمي وعائلتها من السفر

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ووالدها "باسم"، ووالدتها "ناريمان"، من السفر.

وقال باسم التميمي، في تصريح لوكالة لأناضول، إن الأسرة كانت تنوي السفر إلى دول أوروبية، عبر الأردن، للمشاركة في أنشطة تلقي الضوء على المقاومة الشعبية، وتجربة الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية.

وأضاف: "كان موعد السفر صباح غدًا الجمعة، لكن إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية (حكومية)، أخبرتنا بوجود منع إسرائيلي على مغادرتنا".

وأفاد التميمي، أن الإدارة الفلسطينية لم تشر إلى مبررات المنع التي يستند عليها الجانب الإسرائيلي.

وتحوّلت "عهد التميمي" إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين، عقب تعرضها للاعتقال هي ووالدتها من جانب الجيش الإسرائيلي، في 19 ديسمبر/ كانون أول 2017.

وكانت "عهد" قد ظهرت عدة مرات أمام وسائل الإعلام وهي تقف في مواجهة جنود في محاولة لمنعهم من اعتقال شقيقها، ومواطنين فلسطينيين آخرين.

في 29 يوليو/تموز الماضي أفرجت السلطات الإسرائيلية عن "عهد" ووالدتها، بعد اعتقالهما قرابة 8 أشهر بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته".