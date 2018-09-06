المدلل: ترامب لا يفهم رسائلنا لأنه مجبول على الغباء

قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، احمد المدلل في تصريح ردا على ما قاله ترامب حول عدم الدفع للفلسطينيين حتى يعودوا الى المفاوضات:"عن أي مفاوضات يتحدث ترامب تلك مرحلة لم يعد لها أي وجود، وسيظل يرفضها الفلسطينيون".

و أوضح أن اتفاق اوسلو هو الذى راكم على معاناة الفلسطينيين وسبب هذا الانقسام البغيض والذى اعطى الشرعية للعدو الصهيوني ليمعن في جرائمه ضد الفلسطينيين وارضهم ومقدساتهم.

و أشار المدلل الى أن أوسلو اصبحت من مخلفات خمس وعشرين سنة عجاف جلبت للفلسطينيين مزيدا من المآسي والنكبات.

واكد المدلل ان الزخم الجماهير غدا في مسيرة العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "عائدون رغم انفك يا ترامب" سيكون الرد الحقيقي على ابتزازاته وترهاته، وان استمرار مسيرة العودة الى الجمعة الرابعة والعشرين تأكيدا على اصرار الشعب الفلسطيني وايمانه العميق بانه سينتزع حقوقه بيديه وبتضحياته و بنضاله ولن تمر مؤامرة ترامب بتصفية القضية الفلسطينية . و فلت الى ان الشعب الفلسطيني يثبت يوما بعد يوم بانه يمتلك ارادة وعزيمة لن تلين بالرغم من عظم التضحيات التي يقدمها.

وطالب القيادي المدلل الامم المتحدة ومجالس حقوق الانسان واحرار العالم ان يصدوا جرائم ترامب ضد الشعب الفلسطيني لأنه بوقف الدعم للانروا ومحاولة شطبها، أي شطب حق العودة الذى اقرته المواثيق الدولية هو اعلان حرب على المجتمع الدولي كله.