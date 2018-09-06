التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال هدم الخان الأحمر بالقدس

دانت منظمة التعاون الاسلامي قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" القاضي بإخلاء وهدم قرية "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين في بيان صدر عنه الخميس، إن "القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم"، مضيفًا أنه "يشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية".

وطالب المجتمع الدولي بإدانة ورفض القرار، ووضع حد لكافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.

ورحب العثيمين بقرار باراغواي سحب سفارتها من القدس المحتلة، معتبرًا أنه يأتي في إطار احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أن الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مشددًا على عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.

ودعا الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتعزز والاستقرار في المنطقة.