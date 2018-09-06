البردويل: جهود مصر لرفع الحصار أفشلت بواسطة أبو مازن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أن الجهود المصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة أفشلت بواسطة رئيس السلطة محمود عباس.

وقال البردويل في لقاء مع قناة الأقصى، مساء اليوم الخميس:" الرئيس أبو مازن يربط رفع الحصار عن غزة بصفقة القرن "، مضيفا أن "السلطة مشاركة في صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية" وفق قوله.

وأوضح أن حماس تعمل بالتوازي في قضيتي التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

وأضاف البردويل:" المصريون يدركون أنه لا مجال للمصالحة بهذا الشكل التي تريده حركة فتح".

وأشار البردويل إلى أن "عقوبات السلطة الفلسطينية لا زالت مستمرة".

وشدد على أن حركته مستعدة للانتخابات بكافة مستوياتها.

وقال البردويل إن" الشعب الفلسطيني من خلال استطلاعات رأي محايدة يريد فض ووقف الاشتباك مقابل فك الحصار".

ولفت البردويل إلى أن المقاومة الفلسطينية تدير المرحلة عن طريق غرفة عمليات مشتركة.

وأكد البردويل أن الحصار سينكسر رغم رفض السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن حركته تملك أوراق لتحقيق ذلك.

وذكر البردويل:" مسيرات العودة ورقة، وما تملكه المقاومة ورقة والإرادة الشعبية والوعي ورقة الأمن والاستقرار الاقليمي ورقة".