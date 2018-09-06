الأسير جمال علقم يواصل إضرابه عن الطعام لليوم التاسع رفضاً لاعتقاله الإداري

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير جمال علقم (48 عاماً) من محافظة بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تسعة أيام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأكد الأسير خلال زيارة أجراها المحامي له مساء اليوم الخميس في عزل معتقل "عوفر"، حسب بيان للنادي، أنه مستمر في إضرابه حتى تحقيق مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله التعسفي، لافتاً إلى أنه يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبدأ يشعر منذ إعلانه للإضراب بأوجاع وهزال وإرهاق في جسده.

وبين نادي الأسير أن الأسير علقم اعتقله الاحتلال سابقاً وبشكل متواصل لمدة (12) عاماً ثم جرى اعتقاله إدارياً عام 2007 لمدة عام، إلى أن أُعيد اعتقاله إدارياً في أيار/ مايو من العام الحالي، وقد صدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

من الجدير ذكره أنه وإضافة إلى الأسير علقم هناك أسيران يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام وهما: الشيخ خضر عدنان من جنين وهو مضرب منذ خمسة أيام رفضاً لاعتقاله التعسفي، وعمران الخطيب من غزة وهو مضرب منذ (33) يوماً مطالباً بالإفراج المبكر عنه.