زيدان يوجه رسالة لمدرب ريال مدريد الحالي

وجه المدرب السابق لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان رسالة إلى المدرب الحالي للفريق الاسباني جولين لوبيتيغي.

وقال زيدان في تصريحات لموقع الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا):" يجب أن تفوز بكل شيء، طالما تلعب بقميص ريال مدريد ويجب أن تحافظ على مستوى عال من اللعب".

وأضاف: "بطولات دوري الأبطال الثلاث التي حققناها رائعة، وكل واحدة تشكل ذكرى خاصة بالنسبة لي".



وأردف "في ميلانو كانت الأولى بالنسبة لي كمدرب، ولأنني حققتها مع الفريق الذي يسكن قلبي، ستبقى في ذهني للأبد".



وواصل "في كارديف كانت رمزية لأنها ضد يوفنتوس. كما أننا لعبنا شوط ثان أقرب للخيال. أما الثالثة في كييف توجت موسمي الثالث مع ريال مدريد. سأبقى دائماً فخور بذلك".



وعن كريم بنزيما، لاعب الميرينجي، قال: "كريم رائع. إنه يعطي توازنا هجوميا للفريق. طريقة لعبه تساعد الفريق على تنويع اللعب. إنه لاعب جماعي حقيقي".



أما عن سيرجيو راموس والمنتقل لليوفي، كريستيانو رونالدو، أوضح: "سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو، كلاهما لديه الكثير من الطاقة والتأثير في الفريق".



وتابع "سيرجيو زعيم وحضوره كبير في غرفة الملابس. كريستيانو هو زعيم في الملعب يلهم زملاءه في الفريق. هم يكملون بعضهم البعض بشكل جيد".



وعن اللحظات السيئة في الفريق الملكي، قال: "لم يكن لدي أي انطباع سيء أبدا. عندما تعمل مع لاعبين أصحاب جودة عالية، فإنهم يعرفون كيفية إدارة فترات اللعب".



واستطرد: "عندما تعمل مع لاعبين موهوبين وذوي خبرة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على الهدوء. هذا ما كنت أحتاجه عندما كنت لاعبًا، لذلك هذا هو النهج الذي أحاول اعتماده كمدرب".