قدم: فلسطين تتعادل وديًا مع قيرغيزستان استعدادًا لأمم آسيا

تعادل المنتخب الفلسطيني، اليوم الخميس، مع نظيره قيرغيزستان بهدف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في الإمارات العام المقبل.

بادر منتخب قيرغيزستان بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية عن طريق ميرلان ميرزيف.

ونجح المنتخب الفلسطيني في إدراك التعادل في الدقيقة 38 عبر عدي الدباغ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس الأمم الآسيوية في المجموعة الثانية بجانب أستراليا والأردن وسوريا، بينما يلعب منتخب قيرغيزستان في المجموعة الثالثة بجانب كوريا الجنوبية والصين والفلبين.