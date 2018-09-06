مشعشع يكشف سبب استقالة مفوض عام وكالة الأنروا

تقدم مدير عمليات "الأونروا" بالضفة الغربية سكوت اندرسون، بطلب إنهاء عمله للمفوض العام للوكالة بيير كريهنبول وبشكل رسمي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الاونروا سامي مشعشع أن اندرسون تقدم بكتابه "استقالة" للمفوض العام لانهاء عمله في الضفة بعد سنوات من تولي هذا المنصب.

وأوضح مشعشع، أن اندرسون تقدم بكتاب انهاء خدماته، بسبب ظروف عائلية وخاصه به، كما أنه يريد أن يعود إلى وطنه وعائلته بعد غيابه لسنوات عنهما.

وقال مشعشع إن قرار اندرسون سيصبح نافذا مع نهاية الشهر الجاري "سبتمبر" ومع مطلع اكتوبر المقبل، في حين أن المفوض العام سيحدد البديل له.

وأكد أنه لم يتم بعد تحديد مدير عمليات جديد خلفاً لأندرسون، لكن الأمر سيبقى متروكاً للمفوض العام الذي سيعلن لاحقاً عن هويته.