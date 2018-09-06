ضابط "إسرائيلي": حزب الله يستعد لمعركة جديدة ضدنا



زعم ضابط كبير في ما يسمى القيادة الشمالية بجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أن حزب الله يستعد لمعركة جديدة من خلال التخطيط لهجمات بهدف الاستيلاء على مناطق سكنية على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقال الضابط في حديث للمراسلين العسكريين "الإسرائيليين": "إن أي خطوة في هذا الإطار ستسمح لقوات جيشه القضاء على عناصر الحزب ووحدات النخبة التي ستنفذ هذه الهجمات".

وادعى "أن حزب الله لن يستطيع مفاجأة الجيش، بفضل المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى قواتنا وأمننا حول انتشار عناصره ووحداته وخططه الدفاعية والهجومية".

وأشار إلى أن حزب الله يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ القادرة على ضرب معظم الأهداف في أنحاء مختلفة من "إسرائيل".

ولفت إلى أن "إسرائيل" ولبنان قريبان من التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات بشأن 12 نقطة على امتداد الحدود البرية.

وذكر أنه بنهاية العام الجاري سيتم استكمال بناء الجدار الجديد على الحدود في منطقة المطلة ورأس الناقورة. مبينا أن الجدار سيمثل خطوة دفاعية يتم تنفيذها في المنطقة السيادية لـ"إسرائيل".

وأشار إلى أن الجدار لا يجتاز الخط الأزرق، وذلك وفق ما اعترفت به الأمم المتحدة عام 2000. مشيرا إلى أن عملية البناء تتم بالتنسيق مع قوات اليونيفل.

وبين أن الجدار أسمنتي بارتفاع 7 إلى 9 أمتار، وهو من طراز الساعة الرملية ويشمل وسائل تكنولوجية استخبارية حديثة.