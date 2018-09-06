"فرج" يخشى "عباس" ويرفض لقاء غرينبلات

رفض رئيس جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، استقبال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات خلال رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الامريكية لتركيب شبكية لاثنين من شرايين القلب.

وكشفت الإعلامية الفلسطينية جيهان الحسيني عبر صفحتها على تويتر، أن رفض اللواء فرج استقبال غرينبلات جاء بسبب خشيته من رئيس السلطة محمود عباس، مشيرة إلى أن فرج لا يمكن أن يُقدم على هذه الخطوة دون الحصول على إذن من رئيس السلطة محمود عباس.

وكان غرينبلات حذر عباس من استمرار مقاطعة الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أنه اذا لم يتجاوب مع الإدارة الأمريكية سيتم استبداله على حد زعمه.