رسمياً.. مدير عمليات الأونروا في الضفة يقدم استقالته

قدم مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون استقالته رسميا من منصبه، معللا ذلك بأنها دوافع عائلية.

وعبر أندرسون في نص رسالة الاستقالة، عن فخره بما قدمه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه حظي بتميز خلال عمله في دعم اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وذكر أنه وخلال إجازته الأخير في آب الماضي، وجد أنه من الضرورة أن يقوم بالاعتناء بوالديه، اللذين أثرت عليهما الشيخوخة، مضيفا "أنا أترك منصبي لأقدم هذا لوالديّ".

وأضاف "شعرت دوما بالتميز للعمل لدى الأونروا، وبتقديم الدعم والخدمات للاجئي فلسطين، وأنا فخور جدا بما حققناه سوية خلال فترتي في إدارة عمليات الإقليم، وكل ما قمنا به يعزى فضله مباشرة الى عملكم الدؤوب وتفانيكم في مواجهة الظروف الصعبة، قدمتم وعملتم في كل يوم من أجل أن تحدثوا ذلك الفرق في حياة من نحن هنا لنقدم لهم خدماتنا".