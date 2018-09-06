هنية: غزة تعيش معركة امنية مع الشاباك "الإسرائيلي"

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قطاع غزة يعيش معركة أمنية عسكرية مع الشاباك الإسرائيلي بـ نسبة 100%.

وأكد هنية خلال كلمة له في مراسم تشييع جثمان الشهيد عبد الرحيم عباس، بمسجد فلسطين غربي مدينة غزة، أنه لا طريق للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي أو الاتفاق والتطبيع معه.

وقال: "لن نتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، والقدس لنا، ولا لصفقة القرن"، مشدداً أن طريق المقاومة هو الطريق الأقصر لتحرير المقدسات.

ومتحدثا عن الشهيد قال: "نزف رجلًا حمل الأمانة بصدق والتحق بأخيه الشهيد وركب الشهداء، نودع اليوم ركنًا من أركان المقاومة، ومن أركان الأمن والتطوير العسكري".

ورثى هنية الشهيد عباس، قائلاً: "نودع اليوم رجلاً من أشجع وأطهر الرجال، ومن أخلص المجاهدين، وركناً من أركان المقاومة، والأمن، والتطوير العسكري، والانضباط والتربية العسكرية الهندسية".

وأضاف: "نزف إلى العلياء رجلاً حمل الأمانة بصدق، ووفى ما عاهد الله عليه، وصعدت روحه في ميدان الجهاد والمقاومة وفي ميدان العزة والفخر ملتحقاً في ركب الشهداء، وبأخيه الشهيد أبو إسلام وقوافل الشهداء الذين رووا هذه الأرض بدمائهم الطاهرة".

وأثنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على جهود أجهزة الشرطة الفلسطينية التي قدمت المئات من الشهداء خلال مسيرة عملها الوطني والأمني.

























