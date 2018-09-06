النيابة: إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوما

تقدمت نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة رام الله ونيابة دورا بطلبات تمديد توقيف بحق المتهمين (ع.ف) و(ق.أ) و(ي.ش) لمدة 15 يوما وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص، ذلك لغايات استكمال التحقيقات الجارية معهم بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا للمادتين 2 و3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

وأوضح بيان النيابة العامة أنه بتوجيهات النائب العام المستشار أحمد براك تقرر تشديد الاجراءات المتبعة ضد مرتكبي الجرائم المرورية، مبينا أن الثلاثة متهمون أيضا بقيادة مركبة دون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المادتين 103 و110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة قيادة مركبة من دون تأمين ساري المفعول خلافا للمادة 73 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

وأضاف البيان انه تم تقديم طلب تمديد توقيف آخر من نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة رام الله بحق المتهم (ش.م) بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللزمة لسلامة عابري الطريق خلافا للمادة 58 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، والتسبب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1/ج بدلالة المادتين 103 و110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.