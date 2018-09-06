ظاهرة عجيبة.. سفن وسط الصحراء!

تمكن الباحثون من شرح هذه الظاهرة الغريبة من خلال دراسة صور الأقمار الصناعية التي التقطت خلال الحرب الباردة.

ونقلت دايلي ستار عن الباحث نيك ميدلتون أنه إذا حكمنا على حجم السفن، فإنه يتبين أنها سفن كانت تبنى للتنقل في البحر المفتوح، وليس للملاحة الساحلية. ونشرت قناة Science Channel فيديو السفينتين.

ولكن بقي الأمر غامضا بالنسبة للعلماء كيف وصلت السفينتان إلى وسط الصحراء التي تبعد عدة كيلومترات عن المياه.

فدرسوا صور الأقمار الصناعية التي التقطت خلال الحرب الباردة لشرح الظاهرة، وتبين أن بحر آرال كان موجودا في المكان الذي عثر فيه على السفن ولكنه عندما جف ترك وراءه سفن وسط الصحراء في كازاخستان.