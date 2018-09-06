مستوطنون يؤدون طقوسا دينية في المسجد الأقصى

قال مسؤول قسم الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس فراس الدبس: "إن مستوطنين أدوا صباح اليوم الخميس طقوسا دينية، خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى واصفا الأمر بالتطور الخطير جدا".

وأضاف الدبس: "إن متطرفين أدوا اليوم طقوسا دينية خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى شملت صلوات وأناشيد دينية، مؤكداً أن استفزاز المستوطنين جاء بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تواجد عناصرها في المكان، دون التدخل لوقف هذا الأمر.

ووصف الدبس ما جرى في باحات المسجد الأقصى اليوم بأنه تطور خطير جدا، وهو ليس الأول ولكنه ينذر بالمزيد من الخروقات، سيما في ظل دعوات لتصعيد الاقتحامات للمسجد في الأعياد اليهودية.

ولفت الدبس الى أن 142 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد احتجت مرارا على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، ودعت إلى وقف الاقتحامات ولكن دون استجابة من شرطة الاحتلال.