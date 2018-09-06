بشرى سارة لمستخدمي هواتف "ايفون"

تعتزم شركة آبل، عملاق الصناعات التكنولوجية، توفير حل لأحد أكثر المشكلات شيوعا والتي تواجه معظم مستخدمي هواتف آيفون القديمة.

وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية إن آبل قررت حل مشكلة انخفاض أداء بطاريات الهواتف القديمة، وذلك بتوفير بطاريات جديدة وبسعر مناسب، لكن لفترة محدودة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آبل اعتادت توفير بطاريات جديدة عبر موقعها الإلكتروني بسعر 75 جنيها استرليني، إلا أنها تقدم الآن لمستخدميها فرصة الحصول على بطارية جديدة بسعر 25 جنيه استرليني فقط، مع الإشارة إلى أن هذا العرض ساري فقط حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن الشركة أتاحت بطاريات لمعظم إصدارات هواتفها والتي تشمل آيفون إس إي، وآيفون 6 و6بلاس، و6إس و6إس بلاس وآيفون7 و7بلاس، وآيفون8 و8بلاس وآيفونx.

يذكر أن آبل تستخدم مادة الليثيوم في صناعة بطارياتها، والتي تنخفض قوتها مع مرور الوقت والاستخدام، ما يعني أنه إذا كانت البطارية تستمر لمدة 12 ساعة عند بداية استخدامها فإنها قد تصل إلى 9 ساعات بعد بضع سنوات من الاستخدام.