فريق عربي يتوصل لاتفاق لضم النجم السويدي إبراهيموفيتش

أفادت مجلة "Record" المكسيكية بأن نادي لوس أنجلوس غالاكسي وبيراميدز المصري، قد توصلا لاتفاق بشأن انتقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الفريق الأمريكي إلى النادي المصري.

وتوقعت المجلة أن ينضم إبراهيموفيتش إلى بيراميدز بعد نهاية منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وأشار المصدر إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب السويد، لم يقل كلمته بعد بشأن إبرام هذه الصفقة.

ويعتبر إبراهيموفيتش (36 عاما) واحدا من أساطير كرة القدم، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، أبرزها ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانضم إلى غالاكسي في يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري، أعلن في وقت سابق أن فريقه سيتعاقد مع نجم كبير في صفقة تاريخية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.