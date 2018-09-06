برلسكوني "يعود" مع ناد إيطالي جديد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الخميس، أن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، والرئيس السابق لمدة 30 عاما لنادي أي سي ميلان، قد يشتري نادي مونزا، أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا.

وأوردت صحيفة "كوريييري ديلو سبورت" أن برلسكوني وأدريانو غالياني، ساعده الأيمن في نادي ميلان، قد يشتريان 70 بالمئة من أسهم نادي مدينة مونزا، التي تقع على بعد 20 كلم شمال ميلانو.

وصرح رئيس النادي نيكولا كولومبو للصحيفة أن ممثلا عن مجموعة "فينيفست" القابضة التابعة لعائلة برلسكوني، اتصل به وطلب منه معلومات عن الملعب والنادي، وأراد معرفة ما اذا كان "مستعدا للنقاش".

واعتبر كولومبو في تصريح لإذاعة محلية أنه في حال وصول برلسكوني ومجموعته، قد يقوم مونزا "بمشروعات كبيرة ويحقق أحلاما كبيرة أيضا".

وأضاف: "كما يظهر تاريخ نادي ميلان، برلسكوني لا يلعب من أجل المشاركة وحسب، وإنما من أجل الكسب. السباق إلى دوري الدرجة الأولى قد يصبح هدفا واقعيا".

وتشتهر مدينة مونزا بحلبة السباق الشهيرة، التي تحتضن واحدا من سباقات "فورمولا 1" خلال الموسم.