التربية تقرر نقل طلبة الأغوار للدراسة في مدرسة الخان الأحمر

قررت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، نقل طلبة الأغوار للدراسة في مدرسة الخان الأحمر، ابتداءً بطلبة النبي موسى.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" بهدم قرية الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة، مؤكدةً أن قرار المحكمة مجحف ويتنافى مع القرارات الدولية التي تنص على حق الأطفال بالتعليم وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ولفتت "التربية" إلى أنها تعمل على توفير الكوادر التدريسية بغية تعزيز المدرسة ومساندتها وتحويلها إلى مدرسة مركزية عبر هذه الخطوة الرامية إلى ديمومة تعليم الطلبة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها؛ الناجمة عن قرارات الاحتلال وسياساته العدوانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم صمود الأهالي والدفاع عن مدرستهم الوحيدة التي تخدم خمسة تجمعات وقرى بدوية في المنطقة.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والمدافعة عن حق التعليم مساندة أهالي القرية والعمل على إفشال هذا القرار الظالم.