المفتي العام يندد بقرار محكمة الاحتلال هدم وإخلاء الخان الأحمر

ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بقرار المحكمة الإسرائيلية بهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر، شرق مدينة القدس، مبينا خطورة هذا القرار العنصري للاحتلال بترحيل الجماعات البدوية في الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة إلى مناطق متفرقة.

وناشد الشيخ حسين، في بيان، اليوم الخميس، المواطنين بضرورة التصدي لهذا القرار الظالم، ودعم صمود سكان التجمع في وجه سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، تمهيداً لتنفيذ مخططها الاستيطاني التوسعيE1""، الهادف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة، وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.

وأكد أن هذه السياسات الممنهجة، التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للسكان المحليين، واستخفافاً واضحاً بقضيتنا الفلسطينية، وحقوق شعبنا الشرعية، وهذا لن يزيدنا إلا إصراراً على البقاء والتمسك بالثوابت الوطنية، محملا حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المنحازة والمؤيدة لسياساته وإجراءاته التوسعية والعنصرية المسؤولية كاملة عن تأجيج الوضع السياسي والشعبي في المنطقة.

كما طالب المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل، لإلغاء هذا القرار التعسفي والجائر بحق سكان التجمع، الذين يعانون الكثير جراء التضييق والعقوبات المدروسة والمتواصلة عليهم منذ سنوات طويلة.

ــــــــــ