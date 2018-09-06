تكدس النفايات.. روائح كريهة وأمراض محدقة بالمواطنين

اشتكى عددٌ من المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة من تكدس النفايات على الطرقات بشكل كبير؛ لعدم تفريغ حاويات القمامة وترحيلها منذ أيام عدة، مما ينذر بخطرٍ كبيرٍ على صحة الانسان.

وأبدى المواطنون تذمرهم وغضبهم الشديدين لانتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تكدس النفايات، وما تشكله من هواجس خطيرة خشية من تعرض الأطفال للأمراض بفعل البكتريا والديدان المنتشرة.

المواطن عزت مطر أكد أن القمامة منتشرة بشكل كبير أمام بيته في مخيم جباليا شمال القطاع لعدم ترحيلها من قبل عمال النظافة التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا منذ أيام عدة.

وقال مطر لمراسلنا: "إن تكدس القمامة أدى لانتشار الروائح الكريهة والبعوض والقوارض في المنطقة وأصبحنا نخشى على أنفسنا وأطفالنا من الإصابة بالأمراض.

وأوضح أن البعوض انتشر في أرجاء البيت كافة، بفعل تكدس النفايات أمام البيت، مشيراً إلى أن بعض أفراد عائلته المكونة من 6 أفراد أصيب بلدغات البعوض الضارة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

ولفت إلى أن المشكلة الأخرى تعود للقطط التي تقوم بتمزيق أكياس القمامة وبعثرة النفايات في الطرقات وأمام أبواب المنازل ما يؤدي لوصول الديدان والحشرات الزاحفة داخل البيت.

ودعا المواطن مطر جميع المعنيين في بلديات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من التخلص الفوري للنفايات وترحيلها عن الأماكن المكتظة بالسكان بشكل يومي، كما طالب البلديات بمكافحة البعوض ورش المبيدات الحشرية في الحاويات لقتل البكتيريا والفيروسات.

أمراض محدقة

فيما قال المهندس يونس غالية مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية بيت لاهيا شمال غزة سابقاً: "إن المخلفات الآدمية من النفايات الموجودة في الشوارع ينتج عنها أمراض خطيرة نتيجة التخمر والتعفن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يؤدي إلى انتشار رائحة كريهة حاملة للبكتريا والفيروسات الضارة".

وأوضح غالية "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تكدس النفايات تُسبب العديد من الامراض عند المواطنين، منها مشاكل معوية وحساسية وأزمات في الجهاز التنفسي، منوهاُ إلى أن النفايات تحتوي على مواد عضوية وبلاستيكية وعند حرقها ينتج أبخرة وغازات مسرطنة ومضرّة بالصحة العامة".

وبينَّ أن طرق التلوث متعددة منها مباشرة عن طريق الملامسة للنفايات أثناء السير وعبث الأطفال بالنفايات، وغير مباشرة عن طريق الروائح الكريهة والذباب والبعوض الحامل للأمراض، إلى جانب أنها وسيلة لاستقطاب القوارض والكلاب البرية".

وعن طرق التخلص من النفايات قال غالية: "إن الحل هو ترحيل النفايات يومياً إلى أمكان المكبات الرئيسية".

وتشهد وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا" أزمة حادة طالت جميع مرافق الوكالة منها الخدمات التي تقدمها للاجئين بفعل العقوبات الامريكية في تقليص الدعم المالي كاملا عن الوكالة.