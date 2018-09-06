شركه "فيوجن" تُطلق الحملة الأقوى للمواطنين

أطلقت شركه فيوجن، عرضاً خاصاً لمشتركي الانترنت عبر خطوط النفاذ في قطاع غزة بسعر مخفض جداً.

وأوضحت الشركة، أن الأسعار تبدأ من عشرة شواكل، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر فيها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت الشركة، أن الهدف من هذه الحملة هو تخفيف معاناة المواطنين، حيث تعتبر خدمة الانترنت وسيلة الترفيه والاتصال الوحيدة لدى المواطنين في ظل لحصار الخانق في قطاع غزه.

وكانت فيوجن سابقاً قد أطلقت حملة بالتوازي مع أزمة رواتب الموظفين التى يعانى منها قطاع غزة.

وتأمل شركه فيوجن ـن تكون قد ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتقديم خدمات نوعيه بسرعات عالية وبأسعار مخفضة.