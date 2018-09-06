اعتداءات متواصلة..ضرب ممرضة في المستشفى الأوروبي وتعليق العمل

علق المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم الخميس، العمل لثلاث ساعات متواصلة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة، احتجاجاً على الاعتداء على إحدى الممرضات العاملات بالضرب من قبل مرافقات لإحدى المريضات.

عطا الجعبري مدير التمريض في المستشفى الأوروبي ، قال أنه قد تم تعليق الدوام اليوم من الساعة 8-10 صباحاً بسبب تكرار الاعتداءات على الممرضات والأطباء خلال الفترة الماضية، وللمطالبة بحماية العاملين .

وقال الجعبري خلال تصريحات إذاعية:"إن آخر الاعتداءات كانت مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من قبل مرافقات مريضة في المستشفى على ممرضة خلال ممارسة عملها" .

وبين أن الاعتداء على المرضة كان بسبب "تافه" ولا يستدعي أن تصل الأمور للاعتداء اللفظي والجسدي ، مشيراً إلى أنه مهما كانت الأسباب فلا تستدعي أن يتم لاعتداء على الطواقم الطبية والممرضين خلال عملهم.

وأشار إلى أنه في حال وجود أي تقصير من أي من الطواقم الطبية ، فعلى المواطنين الاتصال بالرقم 103 وتقديم شكوى ، مطالباً المواطنين بإحترام القانون وتفهم عمل الأطباء والممرضين في ظل ضغط العمل.

يُشار إلى أن سلسلة من الاعتداء وقعت بحق الأطباء من قبل المواطنين ، لعدة أسباب والتي كان اخرها الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى العيون ، مما يضع العديد التساؤلات بشأن سلامة الطواقم الطبية العاملة في المشافي رغم إقرار المواطنين وإصراراهم أن أسباب الاعتداءات تكون بسبب تقصير في العمل او المعاملة السيئة والاهتمام.