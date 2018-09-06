المستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدّدت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها الاستفزازية، صباح اليوم الخميس، للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استعراضية ومشبوهة في أرجائه.

وفي خطوة استفزازية، وانتهاك لحرمة وقدسية المكان، مزّق أحد المستوطنين قميصه وظهر "عاريا" خلال أدائه صلوات وشعائر تلمودية في المسجد المبارك. بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

يذكر أن ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" المزعوم وجّهت دعوات ونداءات مكثفة عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لأنصارها ولجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك تزامناً مع أعياد ومناسبات يهودية متعددة خلال الشهر الحالي.

وكان المتطرف يهودا غليك قاد اقتحاما للمسجد الأقصى يوم أمس وأدى طقوساً تلمودية صامتة، والتقط صورا تذكارية استفزازية قُبالة مسجد قبة الصخرة.