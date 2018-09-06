الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون جزئيا

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، إعادة فتح حاجز بيت حانون (إيرز) بشكل جزئي أمام حركة الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلي فتح معبر الحاجز بشكل جزئي أمام بعض الحالات.

وسمح الاحتلال، اليوم، بسفر الحالات الإنسانية "المرضى"، وادخال السيارات، والبريد، والصحف اليومية، وبعض العالقين من سكان الضفة في غزة.

وأوضح أن الاحتلال "الإسرائيلي" ما زال يمنع التجار الفلسطينيين والشخصيات الاعتبارية من التنقل والسفر من خلال المعبر.

وأغلقت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، معبر بيت حانون ايرز في أعقاب المواجهات التي وقعت يوم الثلاثاء.