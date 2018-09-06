لجنة الانتخابات تعلن آخر موعد لانسحاب القوائم المرشحة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن آخر موعد لتقديم طلبات انسحاب القوائم المرشحة للانتخابات المحلية/الاعادة للعام 2018 هو نهاية دوام يوم غدٍ الجمعة، وفقا للجدول الزمني المعلن مسبقا.

ونوهت اللجنة في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، إلى أن مكاتب اللجنة في المناطق الانتخابية ستكون مفتوحة يوم غدٍ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، لاستقبال أي طلبات انسحاب محتملة. حسب الوكالة الرسمية

جدير بالذكر أن اللجنة ستنشر القائمة النهائية للقوائم ومرشحيها السبت المقبل، الموافق 8 أيلول، وهو نفس موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، والتي تستمر 13 يوما، بحيث تنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع.