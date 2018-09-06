جيش الاحتلال ينهي تدريبا يحاكي قتالا مع حزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اختتم اليوم الخميس تدريبا عسكريا يحاكي سيناريوهات القتال مع حزب الله اللبنانية.

وأضاف في تصريح نشرته وسائل إعلام عبرية، "خلال التمرين للواء المظليين تم التدرب على تفعيل النيران بشكل دقيق إلى جانب توجيه مروحيات ومقاتلات حربية والتعاون بين المدرعات والمدفعية إلى جانب تدريبات بنيران حية، كما تم التدرب على نقل القوات جوًّا والقتال في منطقة مأهولة ومناطق حرشية وعرة".

وتابع جيش الاحتلال "بالإضافة إلى ذلك تم التدرب على طرق قتالية متنوعة والتعاون بين القوات الجوية والبرية التي تشارك في المناورة البرية".

ولفت إلى أن "التمرين هو الختامي لفترة التدريب الصيفية التي أجراها لواء المظليين والتي استغرقت ١٧ أسبوعًا شملت تدريبات القادة والطواقم والتدريبات على مستوى الكتائب وتعزيز التعاون مع سلاح الجو".

ويقوم جيش الاحتلال على مدار العام بسلسلة من التدريبات العسكرية وبخاصة في المنطقة الجنوبية على حدود قطاع غزة والمنطقة الشمالية على حدود سوريا ولبنان.

ولا تبرز مؤشرات على صراع عسكري قريب بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية.