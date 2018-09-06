الصحة تشرع بفعاليات التدريب حول "التدقيق السريرى" للقابلات

شرعت وزارة الصحة في قطاع غزة، بفعاليات التدريب حول "التدقيق السريرى" لمشرفات التمريض والقبالة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومدرسي كلية فلسطين للتمريض.

وقد أكد أ.بسام مسلم مدير تمريض المستشفيات على أن الدورة ستستمر ليومين بمشاركة 40 من مشرفات التمريض والقبالة حول التدقيق السريري الذي يعد من أكثر أدوات تحسين جودة الرعاية الصحية فاعلية والارتقاء بها لتكون وفق المعايير والتي توفر الأمان للمريض اثناء تلقيه الرعاية وتقلل تعرضه للمخاطر .

ونوه مسلم إلى أن ادارة التمريض تسعى جاهدة لتزويد الطواقم التمريضية بالمعرفة والمهارات لتمكينهم من تقديم أفضل رعاية في مرافق وزارته مؤكدا على أهمية هذا التدريب للمستويات الادارية وقيادة العمل التمريضي من مدرسي التمريض والرعاية الاولية والمستشفيات والذي يوحد المفاهيم وتكامل جودة الرعاية التمريضية من الطلاب الي الرعاية السريرية للمريض .

يُذكر، أن التدريب سيستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق الخامس و السادس من سبتمبر الحالي، وذلك في فندق السلام (أبو حصيرة).