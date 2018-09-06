95 ألف أمي وأميّة في فلسطين.. من هي المنطقة الأعلى؟

أعلن الإحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف يوم بعد غد السبت الثامن من أيلول من كل عام، أنه يوجد في فلسطين حوالي 95 ألف أمي وأميّة من السكان الفلسطينيين في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2017.

وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

انخفاض معدل الأمية من 13.9% عام 1997 إلى 3.3% عام 2017

وطرأت تحولات واضحة على معدلات الأمية خلال العشرين سنة الماضية، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر 13.9% في العام 1997 ووصل إلى 3.3% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.7% في العام 2017، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 5.0% لنفس الفترة.

معدل الأمية بين الإناث أعلى منه بين الذكور

بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في فلسطين 3.3% (95,450 أمي وأميّة)، بواقع 3.6% في الضفة الغربية (62,736 أمي وأميّة) و3.0% في قطاع غزة (32,714 أمي وأميّة) في العام 2017، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور 1.7% (24,590 أمي) في حين بلغ بين الإناث 5.0% (70,860 أميّة) في نفس العام. فيما بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين ذوي الصعوبات/الإعاقات 21.4% (46,729 أمي وأميّة) لنفس الفئة العمرية في العام 2017.

أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن

بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 34.6% (52,165 أمي وأميّة) في العام 2017 بينما بلغ 4.5% في الفئة العمرية 45- 64 سنة (24,656 أمي وأميّة) و1.3% في الفئة العمرية 30- 44 سنة (10,068 أمي وأميّة)، في حين بلغ بين الشباب 15-29 سنة 0.6% (8,561 أمي وأميّة) لنفس العام.

ويتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتين العمريتين 30-44 سنة و15-29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.

معدل الأمية في التجمعات الريفية الأعلى مقارنة بالتجمعات الأخرى

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 4.8% (20,228 أمي وأميّة) و3.3% في المخيمات (7,898 أمي وأميّة) و3.1% في التجمعات الحضرية (67,324 أمي وأميّة) في العام 2017. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الذكور في التجمعات الريفية، يليها الحضر والمخيمات. أما بين الإناث فقد كان أعلى معدل للأمية في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر.

محافظة أريحا والأغوار سجلت أعلى معدل للأمية

يتفاوت معدل الأمية على مستوى المحافظات، إذ سجّل أعلى معدل أمية بين السكان الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ 5.5% (1,623 أمي وأميّة)، تليها محافظة طوباس والأغوار الشمالية بمعدل 4.7% (1,808 أمي وأميّة)، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظتي القدس وغزة حيث بلغ 2.3% (5,752 أمي وأميّة في محافظة القدس و8,778 أمي وأميّة في محافظة غزة).

معدلات الأمية في فلسطين تعد من أقل المعدلات في العالم

وتعتبر معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8% في العام 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم العربي لنفس العام حوالي 64.6 مليوناً منهم 40.9 مليوناً من الإناث بمعدل 32.8% مقارنة بـ17.4% (23.7 مليوناً) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8%، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالي 750.1 مليوناً منهم 472.9 مليوناً من الإناث بمعدل 17.3% في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2% (277.2 مليوناً).