أهم ما يجب أن تعرفه عن دوري الأمم الأوروبية

نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق يوم الغد الخميس بمقابلة ستجمع بين المنتخبين الفرنسي والألماني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن يوم الخميس سيشهد انطلاق دوري الأمم الأوروبية بمقابلة ستجمع بين بطل العالم، المنتخب الفرنسي، والمنتخب الألماني.

وستعوض هذه المسابقة الجديدة المقابلات الودية ومباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020. وفي الواقع، يعد هذا الدوري منافسة معقدة.

وأكد معد تقرير الصحيفة، دافيد ريبورز، أن دوري الأمم الأوروبية سيفسح المجال لزيادة أربعة مقاعد إضافية في كأس الأمم الأوروبية لسنة 2020.

وسيشارك 24 منتخبا في كأس أوروبا 2020، التي ستجرى بصفة استثنائية في 13 دولة. وسيتنافس عدد من المنتخبات على 20 مقعدا في اليورو المقبل. ومن المنتظر أن تنقسم المنتخبات إلى 10 مجموعات. أما التصفيات المؤهلة لليورو القادم، فستدور خلال الفترة الممتدة بين شهر آذار/ مارس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوري الأمم الأوروبية سيدور على امتداد سنتين. وسيشارك فيه 55 منتخبا مقسمين إلى أربع مجموعات وفقا لترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتنقسم هذه المجموعات بدورها إلى أربع مجموعات تتكون من ثلاث أو أربع منتخبات. وستدور المباريات وفقا لنظام الذهاب والإياب.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا توجد في المجموعة أ. وسيواجه المنتخب الألماني المنتخبين الفرنسي والهولندي. وتضم هذه المجموعة أيضا منتخبات البرتغال وبلجيكا وإسبانيا وإنجلترا، فضلا عن سويسرا وبولندا وإيطاليا وأيسلندا وكرواتيا.

ومن المنتظر أن تتأهل المنتخبات، التي ستتصدر مجموعاتها، إلى الأدوار النهائية، التي ستُجرى خلال الفترة الممتدة بين 5 و9 حزيران/يونيو 2019. ومن المحتمل أن يجرى الدور النهائي في بولندا أو إيطاليا أو البرتغال.

وأفادت الصحيفة أن دوري الأمم الأوروبية سيعتمد نظام الصعود والنزول، حيث من المنتظر أن ينزل أصحاب المراتب الأخيرة من المجموعات أ وب وج، في حين سيصعد أصحاب المراتب الأولى من المجموعات ب وج ود. وسيدور دور المجموعات خلال الفترة الممتدة بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وبينت الصحيفة أنه بعد نهاية دوري المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، تنطلق التصفيات العادية المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020. ويتأهل أصحاب المرتبة الأولى والثانية من المجموعات العشر، أي 20 منتخبا، إلى اليورو المقبل.

وأوردت الصحيفة أن بقية المنتخبات تتنافس على المقاعد الأربعة المتبقية وفقا لنظام البلاي أوف. وستشارك أفضل المنتخبات التي لم تتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية في مقابلات البلاي أوف. بعبارة أخرى، سيخوض أصحاب المراتب الأولى في كل مجموعة مقابلتي نصف نهائي ونهائي لحجز تذكرة الترشح لكأس أمم أوروبا 2020.

وعلى ضوء هذه المعطيات، من المحتمل ألا يتأهل أحد المنتخبات القوية الموجودة في المجموعة أ إلى كأس أوروبا. وفي هذه الحالة، من الممكن ألا تتأهل إيطاليا أو أيسلندا بصفة مباشرة إلى كأس أوروبا 2020.

وذكرت الصحيفة أن المدير الإداري للمنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف، انتقد دوري الأمم الأوروبية، حيث صرح أنه "في نهاية المطاف، يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يستثمر المزيد من الأموال. وبهذه الطريقة، يمكن أن يفتح المجال أمام المنافسة".

من جهته، قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، راينهارد غريندل: "أعتقد أن تعويض المباريات الودية بمسابقة تحتد فيها المنافسة أمر جيد".