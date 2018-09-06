إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

أصيب فجر اليوم الخميس، شاب بعيار ناري في الساق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، كما اعتقلت شابين آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واعتقلت باسل إبراهيم مزهر (18 عاما)، وزياد المصري (24 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

واندلعت مواجهات بين شبان المخيم وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في الساق، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفِي قرية مراح مراح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد أحمد قاسم الشيخ (22 عاما)، بعد دهم منزل والده الأسير وتفتيشه. كما سلمت والدة المعتقل بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة غوش عصيون جنوب بيت لحم.