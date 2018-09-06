ترامب يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية في نهاية الشهرالجاري

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإغلاق الحكومة في نهاية الشهر الجاري، بعد ايام من الإشارة إلى انه يريد تجنب مثل هذا التحرك.

وقال ترامب“ اذا حدث ذلك، فان الامر يتعلق بأمن الحدود، انا على استعداد لفعل أى شئ ”.

وناقش ترامب قضية الانفاق مع زعماء الكونغرس، الذين كانوا يأملون في ثنى ترامب عن النظر في الاغلاق قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان ترامب قد هدد بإغلاق الحكومة في وقت سابق اذا فشل الكونغرس في تمويل الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك ولكنه تراجع عن التهديد في الايام الاخيرة ليعود ثانية الى الوعيد.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “ ذي ديلي كولر” بانه لا يحب فكرة الاغلاق، واضاف “ لا ارى في نفسي او أى شخص اخر رغبة في اغلاق البلاد ”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات فقط من توجه مدير الميزانية، ميك مولفاني الى ( الكابتول هيل) ليؤكد شخصيا للمشرعيين في لجنة الدراسات الجمهورية المحافظة ان ترامب لم يرغب في اغلاق الحكومة .

وقال مولفاني امام اعضاء من مجلس النواب بانه نصح ترامب بأن الاغلاق قد يكون فكرة سيئة.