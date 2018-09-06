السفير الأمريكي: ترامب لن يتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، استبعد في لقاء خاص منحه للصحيفة وسينشر يوم غد الجمعة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل السفارة إليها، وانه لا يتصور، أيضا، إعادة هضبة الجولان إلى سوريا.

وفي موضوع القدس، رفض فريدمان بشدة إمكانية أن تلغي أي حكومة أمريكية اعتراف الرئيس ترامب التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال "لا أرى ذلك يحدث، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة. فلكي تقوم أي إدارة بإلغاء الخطوة، سيتعين عليهم التوصل إلى استنتاج مفاده أن القدس ليست عاصمة "إسرائيل"، وإنما تل أبيب. أعتقد أن مثل هذا القرار سيكون أكثر إثارة للجدل مما فعله الرئيس ترامب. سوف تصطدم تماما بالواقع ولا أعتقد أن هناك سياسي أمريكي، من أي حزب، سيتخذ موقفا يتناقض تماما مع الواقع.