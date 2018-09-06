زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة، منطقة هوكايدو شمالي اليابان تسبب بقطع التيار الكهربائي بعموم المنطقة.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 27 كلم شرق مدينة توماكوماي، وعلى عمق 33.4 كلم تحت الأرض.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني متحدث الحكومة، يوشيهايد سوجا، إن رئيس الوزراء شينزو آبي، أوعز المسؤولين بالكشف عن أضرار الزلزال ومد يد العون للمتضررين فيه، بحسب وكالة كيودو الإخبارية اليابانية.

وتسبب الزلزال بقطع التيار الكهربائي في عموم منطقة هوكايدو، وأثر على خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني في مدينة سابورو.