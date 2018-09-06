رئيس الشؤون الدينية التركية: سنواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

أكد رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، اليوم الأربعاء، مواصلة تركيا وقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال أرباش استقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة، نصر الدين صادق المزيني، والوفد المرافق له في مقر رئاسة الشؤون الدينية في العاصمة أنقرة.

وأعرب أرباش عن سروره من استقبال المزيني والوفد المرافق له، وشكرهم على جهودهم التي يبذلونها في مجال العلم.

وقال: "وقفنا إلى جانب الإخوة الفلسطينيين دائمًا، وسنواصل. فلسطين جزء من قلب كل واحد منا".

من جانبه، أعرب المزيني عن سعادته باللقاء، وموجهًا الشكر لأرباش على ما قدمته رئاسة الشؤون الدينية من مساعدات.

وأشار إلى أن الطلاب يعانون من صعوبات كبيرة بسبب الحصار المفروض على غزة. مشددًا على أهمية المنح الدراسية لمواصلة الطلاب الفقراء تعليم.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006.