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صلاح يفوز بجائزة أجمل هدف لليفربول بشهر "أغسطس"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:32 - 06 سبتمبر 2018
محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول
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حاز النجم المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل هدف لصالح فريقه ليفربول خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم.

ونشر الموقع الرسمي للنادي أفضل خمسة أهداف بالترتيب، وكان نصيب النجم المصري ثلاثة منها.

وكان الهدف الأفضل من بين الخمسة، هو الذي سجله محمد صلاح في مرمى برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة أيضا هدف صلاح في مرمى ويست هام في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي، وهدفه في مرمى نابولي في مباراة ودية سبقت انطلاقة الموسم الرسمي.

يشار إلى أن صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، رفقة الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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