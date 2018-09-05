اكتشاف مادة تقلل الوزن

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مادة سيلاسترول Celastrol المستخدمة في ما يسمى "الطب التقليدي الصيني" قد تساعد في التخلص من السمنة عبر التحكم بالشهية.

وأجرى الدراسة باحثون من ألمانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، وأجريت الدراسة على الفئران، ونشرت في دورية السكري.

وأظهرت الدراسة أن هذه المادة يمكن أن تسبب انخفاضا كبيرا في الوزن، فضلا عن تحسن في مرض السكري.

ووجد العلماء أن مادة سيلاسترول تنشط بعض مراكز الشبع في الدماغ، مما يساعد على التحكم في وزن الجسم.

ولاحظ العلماء أن الفئران في المتوسط ​​خسرت 10% من وزن الجسم في أسبوع واحد.

ولا يحل هذا العقار محل التغييرات الهامة الأخرى في نمط الحياة، مثل تغيير عادات الأكل وزيادة الرياضة، ولكنه قد يساعد المرضى الذين يحاولون إجراء هذه التغييرات.