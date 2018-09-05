ميسي يُقرً بضعف مستواه في كرة القدم

أقرّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -قائد فريق برشلونة- أنه يحتاج إلى مزيد من العمل لتطوير مستواه في كرة القدم.

وميسي الذي يعده البعض أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، قال إن عليه التدرب أكثر على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية رغم أنه سجل 71 ركلة من أصل 88 سددها في مسيرته الكروية.

وفي حديثه لراديو "كتالونيا"، قال "البرغوث" "أحتاج إلى أن أكون أكثر فعالية في تسديد ركلات الجزاء.. من الصعب التطور في تسديد هذا النوع من الركلات لأن من الصعب إعادة سيناريو المباراة في التدريبات، والعكس صحيح. هناك الكثير من العوامل لا يمكن التحكم فيها خلال المباراة.. حراس المرمى يصدون ركلات هذا الأيام كان من الصعب التصدي لها في السابق".

وكان ميسي أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس آيسلندا في أولى مباريات "التانغو" بالمونديال الروسي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويقدم ميسي (31 عاما) بداية موسم مميزة، حيث سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات بالليغا.