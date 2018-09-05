لوبتيغي: لست نادماً على ترك المنتخب الإسباني

أكد جولين لوبيتيغي، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، أنه ليس نادماً على إعلان توليه تدريب الفريق الملكي قبل مونديال 2018، الأمر الذي أبعده عن قيادة المنتخب الإسباني في كأس العالم.

وخلال تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، قال لوبيتيغي: "أنا اتخذت قرارًا، ولو أتيح لي ذلك مرة أخرى، فسوف أفعله، لأنه كان بطريقة صادقة، ولست نادمًا على أي شيء، لا أريد أن أنظر للوراء، شرحت أثناء تقديمي ما شعرت به وما زلت، ليس لدي أي قلق".

وأضاف: "أشكر اللاعبين وكل من ساعدني في المنتخب، لكن الأمر لا يمكن تغييره الآن، أشعر بالسعادة المطلقة بالوصول إلى ريال مدريد، لدينا تحد كبير وهدف رائع، وأتمنى نجاح المنتخب مع لويس إنريكي".

وحول رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قال: "لم أتحدث معه، حين أظهر اهتماماً بالرحيل، وإدارة النادي سهلت انتقاله، وبخصوص نيمار أو مبابي، فلن أتحدث عن لاعبين من أندية أخرى".

وردًا على تصريح ميسي، بأن رحيل رونالدو أضعف ريال مدريد، قال لوبيتيغي: "لن أشكك في قدرات لاعبي الفريق، ولو لثانية واحدة، كل اللاعبين لدي سيحصلون على موسم رائع، لدينا دكة بدلاء جاهزة للعب عندما تكون هناك حاجة إليهم، الآن بدأ موسم آخر مع مزيد من التطلعات وسوف نستفيد من لاعبينا".