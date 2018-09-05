استقالة جماعية لقضاة المحكمة العليا

أكدت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين ان قضاة المحكمة العليا الفلسطينية تقدموا باستقالة جماعية.

وذكرت جمعية نادي القضاة في منشور لها على الفيسبوك انه وفي اجتماع عقده قضاة المحكمة العليا الفلسطينية اليوم 5 ايلول 2018 في رام الله طالب القضاة الرئيس محمود عباس بعدم الالتفات الى توصيات لجنة تطوير القضاء لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ولكونها وسيلة سهلة لاحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية.

واحتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية وتوصيات عمل اللجنة، تقدم قضاة المحكمة العليا باستقالات جماعية تم وضعها تحت تصرف رئيس نادي القضاة.

ورغم ان قضاة المحكمة العليا اكدوا على ضرورة تطوير القضاء، الا انهم اكدوا ان توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لن ينتج عنه الا احكام السيطرة على القضاء الفلسطيني واخضاعه بشكل كامل.