ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

محاولة انتحار أمام مترو الأنفاق والنهاية مدهشة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:45 - 05 سبتمبر 2018
مترو الانفاق بمصر مترو الانفاق بمصر
مشاركة

ألقت فتاة بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق في محطة "عزبة النخل" خط المرج بمصر، محاولة الانتحار وقت دخول المترو، ولكن النهاية كانت غير متوقعة بالنسبة للجميع.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية في مصر، حاولت الفتاة الانتحار لكنها سقطت بعيدا عن القضبان لحظة دخول قطار المترو للمحطة.

وانتشل الأهالي والشرطة الفتاة، ما سبب حالة من الذعر والزحام الشديدين داخل المحطة، واصطحبت الفتاة إلى مكتب الأمن، بعد إصابتها بكدمات طفيفة نتيجة السقوط.

وكان مترو الأنفاق في القاهرة قد وجه رسالة للراغبين في الانتحار طالبهم فيها بالابتعاد عن عربات المترو وسككها، موضحا أن مترو الأنفاق ليس ورشة للانتحار.

وأكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي أن المترو ليس جهة انتحار، وأن الشركة تتكبد خسائر كبرى بعد كل حالة انتحار، ولذلك تم الدفع بفرق رقابة على جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة للحد من تلك الظاهرة.

متعلقات