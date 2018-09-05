الجهاد: قرار هدم الخان الأحمر سياسي مغلف بستار القانون

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار الإسرائيلي بشأن هدم الخان الأحمر، هو قرار سياسي مغلف بستار القانون الزائف الذي تتستر خلفه سلطات الاحتلال لتنفيذ حربها المعلنة ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إننا أمام جريمة تطهير عرقي جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في ظل العجز العربي والصمت الدولي. وهو الأمر الذي يحتم علينا كفلسطينيين أن نعتمد على أنفسنا وعلى مكامن القوة لدينا لمواجهة هذه السياسات والتصدي لها بكل قوة.

وأضافت، أن كل التجارب أثبتت أن سياسات السلطة ورهانها على التسوية والمفاوضات وإصرارها على الالتزامات الأمنية المنبثقة عن اتفاق أوسلو المشؤوم كانت سبباً مباشراً في كل هذا التآكل الذي تعرضت له الأرض ولا زالت بفعل سياسات التوسع الاستيطاني.

وأكدت أن السلطة لم تفلح ولا سياساتها ولا التنسيق الأمني الذي تنتهجه ولا لقاءات الرئيس مع الأحزاب الصهيونية ولا اتفاقه حول 99 % من القضايا مع رئيس "الشاباك"، في رفع حاجز عسكري واحد من الضفة الغربية.

وأكدت الحركة على حق شعبنا في التصدي لهذه السياسات، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان لإعلان النفير العام ولتمتد مسيرات العودة لتواجه الاستيطان التهويد ولينتفض الشعب كله في مواجهة تنخرط فيها كافة القوى والفصائل وتعلي صوتها وفعلها الحقيقي لمواجهة الاحتلال.

وطالبت الحركة السلطة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني نهائياً.

وأهابت بأبناء شعبنا للخروج في مسيرات غضب في كل مكان لمواجهة هذه القرار الذي يتزامن مع الحرب على حقوق اللاجئين وحق العودة المقدس.

يشار إلى أن قرار هدم قرى الخان الأحمر جاء من قبل ما تسمى المحكمة الاسرائيلية "العليا"، بعدما رفضت التماساً قدمه سكان القرية بالقدس المحتلة.