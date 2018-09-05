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تدهور صحة المعتقل "عبد الجواد" جراء التعذيب في زنازين مخابرات نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:20 - 05 سبتمبر 2018
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قال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، إن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية بمدينة نابلس، يمارس مختلف أنواع التعذيب بحق المعتقل سلامة عبد الجواد، والذي يقبع في أقبية التحقيق منذ عشرة أيام.

ونقل المصدر عن عائلة المعتقل عبد الجواد القول، إن الحالة الصحية لابنهم سلامة متردية للغاية بسبب تعرضه للشبح والضرب والتعذيب بوسائل مختلفة خلال التحقيق معه في زنازين مخابرات نابلس.

وأشار إلى أن المخابرات استدعت والدة المعتقل سلامة عبد الجواد بهدف الضغط عليه للاعتراف بتهم موجهة إليه.

جدير بالذكر أن المعتقل سلامة عبد الجواد أسير سابق في سجون الاحتلال، وهو من كوادر حركة الجهاد الاسلامي.

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