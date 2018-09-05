صحيفة: أمريكا عرضت على الدول المضيفة للاجئين "التخلي عن أونروا"

قالت صحيفة "الغد" الأردنية إن "الإدارة الأمريكية عرضت على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بأن تتلقى قيمة الدعم المالي الذي حجبته مؤخراً عن وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتقوم بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها الوكالة حالياً، ولكنها جُوبهت بالرفض".

ونقلت الصحيفة عن مسئول فلسطيني -فضل عدم كشف اسمه- أن "الولايات المتحدة تواصلت مع الدول المضيفة وأبدت استعدادها لتقديم نفس قيمة المبالغ إليها، والتي كانت تتبرع بها للوكالة، قبيل إعلانها قبل يومين عن وقفها بالكامل"، وتزيد قيمتها عن 360 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أن "هذا المقترح الذي عرضته واشنطن على الدول المضيفة مشروط بالتخلي تدريجياً عن عمل "الأونروا"، وصولاً إلى إنهاء دورها ووجودها، بهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

ونوهت إلى أن "الإدارة الأمريكية تمتلك البديل عند رفض الدول المضيفة للمقترح، عبر التوجه إلى المنظمات الأممية المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تسلم مهام أونروا تدريجياً والحلول مكانها، بما يعني توطين اللاجئين الفلسطينيين حيثما يتواجدون".

وتزامن ذلك مع ما تردد أول أمس عبر الصحف الإسرائيلية حول شروط أمريكية للموافقة على دعم الدول العربية/ الخليجية تحديداً، لميزانية الوكالة، مقابل الموافقة على تغيير صفة اللاجئ الفلسطيني.

وفي الأثناء؛ تواصلت الفعاليات الشعبية في مختلف الأراضي المحتلة ضد القرار ألأميركي بوقف تمويل "الأونروا" بالكامل،

يُشار إلى أن "أونروا" تشهد أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة لاسيما بعد الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل عجز مالي وصل إلى 217 مليون دولار.