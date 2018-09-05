اعتصام مفتوح في الخان الأحمر للتصدي لقرار الاحتلال بهدمه

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بدء اعتصام مفتوح في الخان الاحمر، لحمايته من الهدم.

جاء ذلك بعد صدرو قرار نهائي من قبل المحكمة الاسرائيلية "العليا" بهدم واخلاء قرى الخان الأحمر.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الأربعاء، الالتماس الذي قدمه سكان القرية المهددة بالهدم والإخلاء "الخان الأحمر" بالقدس المحتلة وأمرت بإخلائها وهدمها قريباً.

وجاء في قرار المحكمة أن أوامر هدم القرية وإخلائها سيتم تطبيقها بعد أسبوع وأنه ليس بالإمكان إلغاء قرارات الهدم والإخلاء بالنظر إلى عدم امتلاك الفلسطينيين للأرض المقامة عليها القرية.

وقال وزير الجيش "أفيغدور ليبرمان" إنه سيتم إخلاء الخان الأحمر وأن أحداً لن يستطيع منع الجيش من الحفاظ على السيادة على الأرض وان القرار يأتي رداً على معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمنظمات اليسارية لقرار الهدم.

وكان أهالي سكان "الخان الأحمر"، المهدد بالهدم بحجة "البناء غير القانوني"، قد رفضوا عرضًا إسرائيليًا يتضمّن تهجيرهم للعيش في منطقة أخرى قرب مدينة أريحا.