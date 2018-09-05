صورة تنشر لأول مرة للملك سلمان في مصر تثير الغرابة

أثارت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال زيارة رسمية أجرها لجمهورية مصر العربية عام 1951 غرابة المتابعين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في زيارة رسمية إلى مصر حينما كان أميرا عام 1951م.

ونشرت السفارة السعودية في القاهرة صورة للملك سلمان خلال زيارته لمصر وهو بسن السادسة عشر من عمره.