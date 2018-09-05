سلمان_العودة يشعل الحرب على "تويتر"

انقلب موقع التغريدات المصغرة "تويتر" رأساً على عقب بعد مطالبة النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد الداعية السعودي، سلمان العودة، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".

العودة الذي عرف بتفاعله الكبير على موقع "تويتر" ونشاطه واحتكاكه الدائم بالشباب، يجد اليوم نفسه الأكثر تداولاً على هذا الموقع، بعد أن ذكر ناشطون وأفراد من عائلة الداعية السعودي، أن النيابة العامة طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضده.

وجاء ذلك خلال أول يوم لمحاكمة العودة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الثلاثاء الماضي، ووجه للعودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأكد عبدالله، نجل سلمان العودة تلك الأنباء، وقال إن الاتهامات الموجهة لوالده تتضمن تغريدات منتقدة للسلطة، وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد.

اليوم في جلسة محكمة للوالد الشيخ سلمان العودة، طلبت النيابة بالقتل تعزيراً له،

وقدمت ٣٧ تهمة أحدها إنشاؤه منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول (ص)، وأنه عضو بمجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، مع تهم أخرى تتعلق بتغريدات على تويتر#النيابة_تطالب_بقتل_الشيخ_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 4, 2018

ووصفت دانا أحمد، الناشطة في قضايا السعودية بمنظمة العفو الدولية، تلك التقارير بأنها "اتجاه مقلق في المملكة، يبعث برسائل مفزعة، بأن التعبير والمعارضة السلمية ربما تقابل بعقوبة الإعدام".

ساعات قليلة بعد انتشار الخبر حتى بات وسم #سلمان_العوده_ليس_ارهابيا متصدراً لقائمة الأوسمة في السعودية والمنطقة، حيث دافع العديد من النشطاء عن الداعية الإسلامي، الذي أفنى عمره في إيصال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. حسب وصفهم.

#سلمان_العودة_ليس_إرهابياً يعتقدون في مملكة الاستبداد ان اعدامهم لسلمان العودة نصر لهم وقضاء على الفتنة ولكنهم يجهلون بان اعدامه مكرمة ورفعة له من ربه سبحانه ان منحه الشهادة ولكن ماذا سيحل بمملكة الاستبداد بعد اعدام الشيخ والله ان اعدامه سيكون سببا لنزول الهداية وصحوة الشعب — خالد الجديع إبن قطر???????????????? (@khalidaljudeaa) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

سكوت الكفاءات عن اعتقال سليمان العلوان ومن معه ومن قبله

مهد الطريق لاعتقال إصلاحيي جدة

ثم اعتقال أعضاء حسم

ثم الطريفي والحضيف وغيرهم

ثم اعتقالات سبتمبر

واستمر السكوت حتى وصل الأمر إلى المطالبة بقتل الشيخ العودة



????الفتنة ستعم الجميع اذا استمر السكوت#سلمان_العودة_ليس_إرهابيا — نحو الحرية (@hureyaksa) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

المستبد يخاف من العلماء العاملين الراشدين المرشدين لا من العلماء

المنافقين أو الذين حفر رؤوسهم

محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة.#الكواكبي #سلمان_العودة_ليس_ارهابياً — Rachid Gholam (@rachidgholam) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

اتصل فيه الملك سلمان يعزيه ويواسيه في وفاة زوجته وبعد عدة أشهر يعتقله الملك ويرميه ب ٣٧ تهمه.

مالذي تغير في عدة أشهر بين المواساة والاعتقال.

اعتقد ان القرار جاء من خارج الحدود #سلمان_العوده_ارهابيا — Dr.Mohammed Al-Marri (@MohammedAlMarr1) September 4, 2018

الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى إستقبالة رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين و "المصنّفة ككيان إرهابي" حسب ما جاء في صحيفة #عكاظ

إن كانت إرهابية كما يدّعون فهذا دليل لدعم #السعودية للإرهاب وإن كانت غير ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل#سلمان_العودة_ليس_ارهابيا#سلمان_العودة_ارهابيا pic.twitter.com/WA8CxXjNxD — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) September 4, 2018

هل جن هؤلاء؟؟!! ألم يجدوا غير العالم العامل العاقل د. #سلمان_العودة حتى يتهموه بـ37 تهمة ويطلبوا له الإعدام..؟؟!!

ألا يوجد بينكم عاقل؟؟!!#سلمان_العوده_ليس_ارهابيا ، بل هو أعقلكم وأفضلكم وأحسنكم وأكثركم وسطيةً وفهماً وحِلماً..!

ما هذه اللوثة التي تجتاح هذه البلاد؟! ???? — Dr. Abdallah Marouf (@AbdallahMarouf) September 4, 2018

هل يقبل الشعب السعودي بقتل علمائه الكرام على عدم تطبيلهم للباطل، هل يقتل العلماء في بلاد الحرمين لسعيهم لنصرة الحق، تغريدة تقتل عالم في أي زمن نحن #سلمان_العودة_ليس_إرهابيا من حكم عليه هو الإرهابي. pic.twitter.com/gLK7SSkudW — Azza El-Garf (@AzzaElGarf) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

لم يقف الامر عند هذا الحد فبدا الأمر أشبه بالحرب، فنشرت بعض الحسابات في المقابل وسم #سلمان_العوده_ارهابي الداعم لطلب النيابة السعودية، حيث اعتمد الحسابات على اقتطاع كلام الداعية الإسلامي من خطبه ونشرها لإدانته. (كما دافع عنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي).

ما الذي تفهمه من هذا الانسان في هذه المحاضره ارهاب وتحريض مبطن يوحي للسذج والقطيع ان الدول التي حصلت فيها الثورات احسن حالاً مماكانت عليه

هل هذه الدول التي ذكرها كما يقول ام انه ينفخ بالرماد ليشعل الجمر نسأل الله ان يكفينا شره وشر كل ذي شر #سلمان_العوده_ارهابي pic.twitter.com/0evOUnNCQB — ابوتركي من زمان الطيبين (@sh00031) September 4, 2018

#سلمان_العوده_ارهابي



والله إن الدولة صبورة وحليمة على أبنائها ولكن العقوق لابد أن يُردع ، من لم يكن مستقيما من البداية فيصعب عليه الإعتدال لأنه نشأ وترعرع على الطرق الملتوية وأصبحت له منهج حياة لا يمكن الإستغناء عنها pic.twitter.com/efZZp61H2t — فواز الخالدي (@fawazkhalid10) September 4, 2018

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر/ أيلول عام 2017، ضمن أكثر من عشرين شخصا آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه اعتقل، بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية والجارة قطر.

وانتقد العودة في السابق النظام السعودي، لكنه في الفترة الأخيرة التزم الصمت، أو أحجم عن تأييد السياسات السعودية علنا، بما في ذلك خلاف الرياض مع قطر.

وتعتبر عائلة آل سعود الجماعات الإسلامية أكبر تهديد داخلي لحكمها، في بلد شهد مقتل مئات الأشخاص، في حملة لتنظيم القاعدة قبل نحو عقد من الزمان.

وفي التسعينيات من القرن الماضي طالبت حركة الصحوة، التي يعد العودة أحد رموزها، بتطبيق إصلاحات سياسية.

وسجن العودة خلال الفترة من عام 1994 وحتى 1999، لمطالبته بتغييرات سياسية، وتسببت انتقاداته للعائلة الحاكمة في إشادة أسامة بن لادن به، لكن العودة أعلن رفضه لأفكار بن لادن.

وجرى تقويض حركة الصحوة في وقت لاحق. لكن بعض الدعاة احتفظوا بعدد كبير من المتابعين، عبر خطب على موقع يوتيوب.

ولدى سلمان العودة 14 مليون متابع، على موقع تويتر.

وأوصت النيابة العامة السعودية، الشهر الماضي، باستصدار عقوبة الإعدام بحق خمسة نشطاء حقوقيين، من المنطقة الشرقية بالمملكة، بمن فيهم الفتاة إسراء الغمغام، وهي أول امرأة يحتمل أن تواجه هذه العقوبة، بتهم تتعلق بنشاطها الحقوقي.