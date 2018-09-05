سفير الاحتلال في عمان: الأردن تدرك أن "إسرائيل" شريك مهم وموثوق به

قال سفير الاحتلال الجديد في الأردن أمير فايسبرود في أول تصريح له اليوم الأربعاء إن "إسرائيل" لم تعد كما في السابق دولة معزولة.

وأوضح فايسبرود، إن "إسرائيل لم تعد دولة معزولة في المنطقة كما كانت في السابق، لا نقول إننا نجحنا في حل كل مشاكلنا مع المنطقة، فمن الواضح أن هناك معارضين للسلام مع إسرائيل، ويدعون لمقاطعتها، وحظر التواصل معها، لكن هناك المزيد من الأردنيين باتوا يدركون أن إسرائيل شريك مهم وموثوق به أمام التحديات التي تواجه المملكة في الإقليم".

وتابع "حتى لو لم نتفق على بعض القضايا الثنائية بين عمان وتل أبيب، لكن إسرائيل تعتبر شريكا حقيقيا وصادقا للأردن في ظل الواقع الصعب الذي تعيش المملكة في أجوائه، ومهمتنا اليوم أن نترجم هذا التعاون البناء على المستوى الرسمي، وننزل به إلى المستوى الشعبي والجماهيري بين الشعبين".

وصل سفير الاحتلال للأردن في مارس الماضي، انتظر عدة أشهر إلى حين استكمال الإجراءات الدبلوماسية والترتيبات البروتوكولية الخاصة باعتماده في منصبه الجديد.