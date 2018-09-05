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مقتل شاب وامرأة بالرصاص في رابا شرق جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 11:00 - 05 سبتمبر 2018
مسدس مسدس
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أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عن وفاة المواطنة ص. ب (26عاما)، والشاب أ. ب (25عاما)، جراء إصابتهما بعدة أعيرة نارية في قرية رابا شرق جنين بالضفة المحتلة.

وقال محافظ جنبن إبراهيم رمضان، إن مواطنا أطلق النار على زوجته، ومن ثم قام بطعنها بآلات حادة، كما أطلق النار على ابن عمه بعد مطاردته، وأصابه بجروح خطيرة، وتم نقلهما الى مستشفى جنين حيث فارقا الحياة متأثرين بجروحهما.

وأضاف، أنه أعطى تعليماته إلى الأجهزة الأمنية لحفظ النظام، وباشرت الشرطة بالتحقيق بالحادث .

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