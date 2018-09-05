بريطانيا تدعم الاونروا بـ9 مليون $

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت تقديم حزمة مساعدات جديدة للأونروا، بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني (9 مليون دولار) لتتمكن من مواصلة توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين.

وقال، في بيان صدر عنه الليلة الماضية: "هذه الوكالة الدولية، التي تواجه ضغوطا مالية شديدة في وقت يشتد فيه الطلب على خدماتها أكثر من أي وقت مضى، تعتبر حبل نجاة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن هذه المساعدات الإضافية من وزارة التنمية الدولية "هدفها مساعدة الأونروا في إبقاء المدارس مفتوحة لأكثر من 500000 طفل، وتوفير الرعاية الصحية لنحو 3.5 مليون لاجئ".

وقال إن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة "تؤكد دعمنا الذي لا لبس فيه لهذه الوكالة الدولية وللجهود الهامة التي تبذلها".

وأعرب عن قلقه من "الأثر المدمر الذي يسببه نقص الأموال المتوفرة للأونروا على من يعتمدون على خدماتها، إلى جانب ما يسببه ذلك من تبعات على استقرار المنطقة".

وحث المجتمع الدولي والمانحين الآخرين على "تعزيز دعمهم للأونروا لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية التي تقدمها".

كانت المملكة المتحدة قد أعلنت في شهر آذار/مارس بأنها سوف تُعجّل في تقديم مساعدات مالية في وقت أقرب مما كان مخططا له لضمان استمرار أكثر الفلسطينيين فقرا في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وترفع المساعدات الجديدة إجمالي مساهمات المملكة المتحدة في برنامج ميزانية الأونروا إلى 45.5 مليون جنيه استرليني.